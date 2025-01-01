Tesla Cybertruck взлетела на воздух возле башни Трампа в Лас-Вегасе
Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался возле башни Трампа в Лас-Вегасе
Электромобиль-пикап Tesla Cybertruck взорвался возле башни избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower в Лас-Вегасе. Видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.
Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался возле башни Трампа в Лас-Вегасе. Видео © X / TheXFront / CrimeWithBobby
Полиция перекрыла дороги возле высотки Трампа. Жителям города рекомендовали избегать района, где находится место происшествия. К небоскрёбу выдвинулись спасатели. Причина взрыва и информация о пострадавших выясняется.
Напомним, что Илон Маск является основателем компании Tesla и близким соратником Трампа. Ранее они устроили танцы на новогодней вечеринке во Флориде.
X / TheXFront