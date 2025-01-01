Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 17:43

Tesla Cybertruck взлетела на воздух возле башни Трампа в Лас-Вегасе

Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался возле башни Трампа в Лас-Вегасе

Электромобиль-пикап Tesla Cybertruck взорвался возле башни избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower в Лас-Вегасе. Видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.

Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался возле башни Трампа в Лас-Вегасе. Видео © X / TheXFront / CrimeWithBobby

Полиция перекрыла дороги возле высотки Трампа. Жителям города рекомендовали избегать района, где находится место происшествия. К небоскрёбу выдвинулись спасатели. Причина взрыва и информация о пострадавших выясняется.

Мэр Нового Орлеана и ФБР поспорили, считать ли смертельный наезд на толпу терактом
Мэр Нового Орлеана и ФБР поспорили, считать ли смертельный наезд на толпу терактом

Напомним, что Илон Маск является основателем компании Tesla и близким соратником Трампа. Ранее они устроили танцы на новогодней вечеринке во Флориде.

Обложка ©

X / TheXFront

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Илон Маск
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar