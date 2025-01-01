Трамп и Маск устроили танцы на новогодней вечеринке во Флориде

Избранный президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск провели новогоднюю ночь в одной компании. Торжество проходило в резиденции политика Мар-а-Лаго во Флориде. В Сети завирусилось видео с вечеринки, на котором Трамп и Маск танцуют и болтают как два закадычных друга.

Трамп и Маск танцуют в новогоднюю ночь. Видео © Х / Sepa_mass

На кадрах, бизнесмен держит на своих плечах сына, а рядом стоит избранный глава государства. Оба пританцовывают, машут в камеру и веселятся. Пользователи уже успели вновь окрестить Маска «серым кардиналом» большой политики, а некоторые американцы в комментариях заметили, что теперь у власти в США находится олигархат. Как пишет Economic Times, место для новогодней вечеринки было выбрано не случайно.

Поместье в Мар-а-Лаго традиционно считается местом для важных встреч Трампа, а появление там Маска и вовсе не стало удивительным событием, отмечает издание. Дело в том, что миллиардер арендовал у политика коттедж на территории резиденции, плата за который составляет 2 тысячи долларов в сутки.