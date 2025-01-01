На особых условиях: Маск теперь живёт в поместье Трампа

Илон Маск продолжает играть ключевую роль в окружении Дональда Трампа, являясь важным звеном в его политической команде. После выборов Маск стал постоянным арендатором одного из коттеджей на территории роскошного комплекса Мар-а-Лаго во Флориде. Как пишет New York Times, бизнесмен остановился в коттедже «Баньян», расположенном всего в нескольких сотнях метров от главного здания.

С точки зрения Маска, пребывание в Мар-а-Лаго дает ему удобный доступ к Трампу. В частности, он недавно был приглашён на ужин, который политик устроил для Джеффа Безоса, его конкурента и основателя Amazon.