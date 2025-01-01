На особых условиях: Маск теперь живёт в поместье Трампа
NYT: Илон Маск обосновался в арендованном у Трампа коттедже в Мар-а-Лаго
Илон Маск продолжает играть ключевую роль в окружении Дональда Трампа, являясь важным звеном в его политической команде. После выборов Маск стал постоянным арендатором одного из коттеджей на территории роскошного комплекса Мар-а-Лаго во Флориде. Как пишет New York Times, бизнесмен остановился в коттедже «Баньян», расположенном всего в нескольких сотнях метров от главного здания.
С точки зрения Маска, пребывание в Мар-а-Лаго дает ему удобный доступ к Трампу. В частности, он недавно был приглашён на ужин, который политик устроил для Джеффа Безоса, его конкурента и основателя Amazon.
Интересно, что сам избранный президент гордится тем, что самый богатый человек в мире предпочитает арендовать недвижимость на территории его клубного комплекса. Примечательно, что хотя арендная плата за проживание составляет от 2000 долларов в сутки, конкретная сумма, которую владелец Tesla заплатит, пока неизвестна. Кроме того, Трамп недавно повысил вступительный взнос в клуб Мар-а-Лаго до 1 миллиона долларов.
Напомним, что Илона Маска ранее назвали «теневым президентом» из-за внушительного влияния на Дональда Трампа. Однако избранный лидер Штатов поспешил напомнить, что владелец X не сможет стать главой страны из-за места рождения.
Kandinsky 3.1/Life.ru