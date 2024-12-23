«Родился не в той стране»: Трамп исключил президентство Маска в США из-за одной детали в биографии

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что миллиардер Илон Маск неформально возглавляет его администрацию из-за большого влияния на Республиканскую партию. По словам политика, бизнесмену никогда не удастся подсидеть его на посту американского лидера.

«Он не станет президентом. Это я могу вам сказать. И я в безопасности. Знаете, почему? Он не может им быть. Он не родился в этой стране», — объяснил Трамп на конференции AmericaFest в Аризоне.

Напомним, что Илон Маск появился на свет в Претории (Южная Африка) в 1971 году. По окончании школы он переехал в Канаду, а затем — в США. Согласно Конституции Штатов, претендовать на пост президента может лишь кандидат, рождённый на территории страны. То же самое касается и поста вице-президента.