Илон Маск сменил имя на Кекиус Максимус

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск изменил своё имя в соцсети Х. Теперь предприниматель сидит в интернете под псевдонимом «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Об этом сообщается в его профиле на платформе.

Новое имя Маска связано с мемкоином Kekius Maximus — криптовалютой, основанной на мемах с лягушонком Пепе и древнеримской тематикой. Слово «Максимус» — это отсылка к главному герою фильма «Гладиатор».

Кроме имени, миллиардер поменял аватарку. Он поставил картинку лягушонка Пепе, одетого в костюм древнеримского легионера. Также персонаж интернет-мема держит в руках джойстик для видеоигр.