Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 16:41

Илон Маск сменил имя на Кекиус Максимус

Илон Маск сменил имя в соцсети Х на «Кекиус Максимус»

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск изменил своё имя в соцсети Х. Теперь предприниматель сидит в интернете под псевдонимом «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Об этом сообщается в его профиле на платформе.

Новое имя Маска связано с мемкоином Kekius Maximus — криптовалютой, основанной на мемах с лягушонком Пепе и древнеримской тематикой. Слово «Максимус» — это отсылка к главному герою фильма «Гладиатор».

Кроме имени, миллиардер поменял аватарку. Он поставил картинку лягушонка Пепе, одетого в костюм древнеримского легионера. Также персонаж интернет-мема держит в руках джойстик для видеоигр.

Маска сравнили с Чингисханом за раздачу «‎гениальной» спермы после отказа от сына-трансгендера
Маска сравнили с Чингисханом за раздачу «‎гениальной» спермы после отказа от сына-трансгендера

Ранее Life.ru рассказывал, что Маск публично оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца и предрёк ему поражение на выборах. Бизнесмен неприлично исковеркал имя политика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Афонина
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar