Маска сравнили с Чингисханом за раздачу «‎гениальной» спермы после отказа от сына-трансгендера

Заявивший о своём желании стать донором спермы американский миллиардер Илон Маск всего лишь проявляет амбициозность и хочет распространить собственные «идеальные» гены как любой лидер. Об этом Life.ru рассказала психофизиолог, кандидат психологических наук Светлана Колосова.

Функция размножения – это естественная функция человека, который хочет оставить что-то после себя. Раньше была традиция говорить о том, что нужно родить сына, построить дом, посадить дерево. Это то же самое – оставить после себя след Светлана Колосова психофизиолог, кандидат психологических наук

По оценке эксперта, желание рожать детей — это естественный цикл и потребность человека вне зависимости от уровня образования, национальности, состояния системы здравоохранения в стране. Если женщины в этом вопросе руководствуются нравственными целями, то для мужчин ребёнок — это результат амбиций. Специалист уверена, что таким образом сильный пол реализует свои жизненные задачи, в том числе подсознательно желая распространить свои гены, считая их лучшими.

Чем богаче и статуснее мужчина, тем он сексуально притягательнее для женщин, и найдётся больше желающих от него родить, отметила Колосова. Она напомнила, что во все времена лидеры предпочитали, как правило, заводить нескольких женщин. Так, Чингисхан имел много детей от совершенно разных женщин. С этой целью, к слову, создавались и гаремы, напомнила Колосова. В них порой султан мог завести аж несколько сотен детей.

«В животном мире, например, прайды львов: когда молодой лев прогнал старика, он убивает всех молодых щенят, чтобы самка родила его потомство. Это абсолютно понятный формат и вполне естественный для людей, обладающих таким потенциалом – не только финансовым и интеллектуальным, но и амбициозным», — продолжила специалист.

По её словам, у этого явления есть и обратная сторона, например, если лидер вовсе не отличался положительными качествами. Колосова напомнила, что Бенито Муссолини и Адольф Гитлер получали сотни писем от своих «поклонниц», в которых девушки признавались в желании иметь ребёнка от них. И всё же, отметила эксперт, есть также мужчины, которые сознательно отказываются заводить потомство. По словам Колосовой, иногда доходит и до безумства, когда мужчины соглашаются на химическую кастрацию.

«Сейчас большое количество химических кастраций. Мужчины приходят молодыми и делают химическую кастрацию по всему миру. В Японии порядка 5% населения отказались от социальных контактов, посчитав социум сильно агрессивным. Это самоизоляция на всю жизнь. Нет, конечно, это не мания величия, это тоже амбициозность», — уточнила собеседница Life.ru.

Она заметила, что в этом случае мужчина просто не хочет делиться своими генами ни с кем. Поэтому в жизни наблюдается некий баланс: кто-то хочет стать донором спермы, а кто-то сознательно отказывается от деторождения, резюмировала психофизиолог.