Американский миллиардер Илон Маск назвал мёртвым сменившего пол сына и объявил войну идеологии вокизма. В интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire миллиардер заявил, что не видит качественных отличий между блокаторами полового созревания и препаратами для стерилизации.

Для начала, вокизм (англ. wokeism, от wake — "просыпаться") — это термин, обозначающий всё то, из чего складывается та самая "повесточка" в Штатах. Он привлекает внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости, а также ко всему, что вытекает из этого (феминизм, ЛГБТ* и всё самое либеральное).

Вернёмся к Маску. По его словам, врачи солгали ему, убедив дать согласие на назначение его сыну блокаторов полового созревания. Они заставили бизнесмена поверить в то, что Ксавье может покончить с собой в противном случае. Теперь Маск уверен, что именно "вирус вокизма" метафорично "убил его сына".

Блокаторы полового созревания почти ничем не отличаются от препаратов для стерилизации, уверен Маск, а идеология вокизма и вовсе представляет собой абсолютное зло, за пропаганду которого людей необходимо отправлять в тюрьму.

"Я потерял сына. Мой сын Ксавье, по сути, мёртв, убит вирусом пробужденчества", — резюмировал Илон Маск.

В 2022 году сын Ксавье Александр Маск сменил имя и пол, а также отрёкся от своего отца, заявив, что не хочет связывать себя с ним никоим образом. Он выбрал себе имя Вивиан Дженна Уилсон, оставив фамилию матери.