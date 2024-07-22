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22 июля, 15:11

Илон Маск нарядил мировых лидеров в одежду от ИИ для виртуального модного показа

Американский миллиардер Илон Маск показал, как выглядел бы показ модного дома Louis Vuitton, если бы по подиуму в качестве моделей прошлись главы государств и бизнесмены со всего мира. Соответствующее видео предприниматель опубликовал в соцсети X.

  • Джо Байден на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Джо Байден на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Нарендра Моди на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Нарендра Моди на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Дональд Трамп на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Дональд Трамп на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Барак Обама на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Барак Обама на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Си Цзиньпин на виртуальном показе. Скриншот © YouTube / Interdimensional TV
    Си Цзиньпин на виртуальном показе. Скриншот © YouTube / Interdimensional TV
  • Папа римский Франциск на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Папа римский Франциск на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Илон Маск на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Илон Маск на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Ким Чен Ын на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Ким Чен Ын на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
  • Барак Обама на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk
    Барак Обама на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk

Джо Байден на виртуальном показе. Скриншот © X / Elon Musk

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Самые известные люди мира прошлись по подиуму в одежде, в которую их облачил искусственный интеллект. В модном показе приняли участие множество политиков. Среди них и чопорный американский лидер Джо Байден в инвалидной коляске, его соперник Дональд Трамп в тюремном стиле, Си Цзиньпин с забавной сумкой со зверьком и Нарендра Моди в вычурных тёмных очках-авиаторах. А Барак Обама удостоился сразу нескольких образов — цветастого кимоно, наряда гладиатора, спортивной формы и доспехов робота. Папа римский Франциск предстал после вмешательства ИИ в белоснежном пуховике.

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Вряд ли люди лет 10–20 назад могли бы подумать, что у моделей с контрактами от премиальных брендов когда-то будут отбирать хлеб сгенерированные Джо Байден и Си Цзиньпин, вышедшие вдруг на подиум. А ранее Life.ru составил топ самых эффектных девушек, которые могут побороться за титул королевы красоты среди фейков. Ни одна из них не существует в реальности, однако десятки тысяч подписчиков в их соцсетях вполне себе реальны.

Обложка ©

X / Elon Musk

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