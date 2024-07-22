Илон Маск нарядил мировых лидеров в одежду от ИИ для виртуального модного показа

Американский миллиардер Илон Маск показал, как выглядел бы показ модного дома Louis Vuitton, если бы по подиуму в качестве моделей прошлись главы государств и бизнесмены со всего мира. Соответствующее видео предприниматель опубликовал в соцсети X.



















Самые известные люди мира прошлись по подиуму в одежде, в которую их облачил искусственный интеллект. В модном показе приняли участие множество политиков. Среди них и чопорный американский лидер Джо Байден в инвалидной коляске, его соперник Дональд Трамп в тюремном стиле, Си Цзиньпин с забавной сумкой со зверьком и Нарендра Моди в вычурных тёмных очках-авиаторах. А Барак Обама удостоился сразу нескольких образов — цветастого кимоно, наряда гладиатора, спортивной формы и доспехов робота. Папа римский Франциск предстал после вмешательства ИИ в белоснежном пуховике.