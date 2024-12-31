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Регион
31 декабря, 10:09

Oaf Shitz: Маск публично оскорбил Шольца и предрёк ему поражение на выборах

Маск назвал Шольца болваном и предрёк ему поражение на выборах

Илон Маск, Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Ирина Яковлева

Илон Маск, Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Ирина Яковлева

Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск в очередной раз оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца в социальных сетях. На этот раз бизнесмен исковеркал имя политика, комментируя пост по предстоящим выборам в ФРГ.

«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет», — написал он в социальной сети X.

Oaf на английском обозначает «болван», а вот Shitz подозрительно созвучно со словом Shit на английском, перевод которого обозначает экскременты.

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Ранее Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правящей коалиции в Германии. В ответ политик заявил, что это делает ему честь. Кроме того, Шольц отметил, что предприниматель не является главой государства, даже если иногда создаётся впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем власти страны.

Алена Пенчугина
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