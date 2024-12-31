Oaf Shitz: Маск публично оскорбил Шольца и предрёк ему поражение на выборах

Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск в очередной раз оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца в социальных сетях. На этот раз бизнесмен исковеркал имя политика, комментируя пост по предстоящим выборам в ФРГ.

«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет», — написал он в социальной сети X.

Oaf на английском обозначает «болван», а вот Shitz подозрительно созвучно со словом Shit на английском, перевод которого обозначает экскременты.