Oaf Shitz: Маск публично оскорбил Шольца и предрёк ему поражение на выборах
Маск назвал Шольца болваном и предрёк ему поражение на выборах
Илон Маск, Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Ирина Яковлева
Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск в очередной раз оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца в социальных сетях. На этот раз бизнесмен исковеркал имя политика, комментируя пост по предстоящим выборам в ФРГ.
«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет», — написал он в социальной сети X.
Oaf на английском обозначает «болван», а вот Shitz подозрительно созвучно со словом Shit на английском, перевод которого обозначает экскременты.
Ранее Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правящей коалиции в Германии. В ответ политик заявил, что это делает ему честь. Кроме того, Шольц отметил, что предприниматель не является главой государства, даже если иногда создаётся впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем власти страны.