Илон Макс назвал Зеленского «чемпионом всех времён», но есть нюанс
Маск: Зеленский стал чемпионом всех времён за одно из величайших ограблений США
Зеленского назвали «чемпионом всех времён» после информации о «подарке» Украине от США. Так главу киевского режима охарактеризовал американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск.
«Чемпион всех времён», — написал Маск в соцсети Х.
По мнению американского бизнесмена, Зеленский заслуживает этого титула за «одно из величайших денежных ограблений» США.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден решил сделать новогодний подарок киевскому режиму. Перед отставкой американского лидера Украина получит почти $2,5 миллиарда. Эту информацию сообщила пресс-служба Белого дома.
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