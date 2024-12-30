Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 декабря, 14:32

Илон Макс назвал Зеленского «чемпионом всех времён», но есть нюанс

Маск: Зеленский стал чемпионом всех времён за одно из величайших ограблений США

Зеленского назвали «чемпионом всех времён» после информации о «подарке» Украине от США. Так главу киевского режима охарактеризовал американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск.

«Чемпион всех времён»,написал Маск в соцсети Х.

По мнению американского бизнесмена, Зеленский заслуживает этого титула за «одно из величайших денежных ограблений» США.

Байден: США находятся в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов
Байден: США находятся в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов

Напомним, что ранее президент США Джо Байден решил сделать новогодний подарок киевскому режиму. Перед отставкой американского лидера Украина получит почти $2,5 миллиарда. Эту информацию сообщила пресс-служба Белого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Илон Маск
  • Джо Байден
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar