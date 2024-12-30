Илон Макс назвал Зеленского «чемпионом всех времён», но есть нюанс

Зеленского назвали «чемпионом всех времён» после информации о «подарке» Украине от США. Так главу киевского режима охарактеризовал американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск.

«Чемпион всех времён», — написал Маск в соцсети Х.

По мнению американского бизнесмена, Зеленский заслуживает этого титула за «одно из величайших денежных ограблений» США.