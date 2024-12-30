Уходящий в отставку Байден сделал Зеленскому новогодний подарок

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Джо Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Пока ещё действующий лидер США Джо Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в сообщении Байдена.
А ранее появилась информация о новой партии военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Эта сумма должна как можно сильнее укрепить Незалежную до истечения президентского срока демократа, объяснили представители администрации президента.