Уходящий в отставку Байден сделал Зеленскому новогодний подарок

Пока ещё действующий лидер США Джо Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в сообщении Байдена.