Уходящий в отставку Байден сделал Зеленскому новогодний подарок

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30 декабря, 11:17

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Джо Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Пока ещё действующий лидер США Джо Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в сообщении Байдена.

А ранее появилась информация о новой партии военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Эта сумма должна как можно сильнее укрепить Незалежную до истечения президентского срока демократа, объяснили представители администрации президента.

Украинская журналистка высмеяла Байдена за новый пакет помощи Киеву
Украинская журналистка высмеяла Байдена за новый пакет помощи Киеву
Оксана Попова
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