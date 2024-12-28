ПЗРК, снаряды и ракеты: Стали известны детали прощального подарка Байдена Украине
AP: Власти США скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине на $1,25 млрд
Соединённые Штаты готовятся анонсировать новую партию военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Информацию об этом распространило агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Правительстве США.
По словам представителей администрации Джо Байдена, предстоящий пакет преследует цель как можно сильнее укрепить Незалежную до истечения президентского срока демократа. Основу пакета составят боеприпасы для систем противовоздушной обороны, в том числе для ЗРК HAWK, переносные зенитные комплексы Stinger, а также 105 и 155-миллметровые артиллерийские снаряды.
Напомним, что речь может идти о последнем пакете военной помощи Украине от США. Ранее стало известно, что Байден не включил поддержку Киева в новый оборонный бюджет Штатов.
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