ПЗРК, снаряды и ракеты: Стали известны детали прощального подарка Байдена Украине

Соединённые Штаты готовятся анонсировать новую партию военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Информацию об этом распространило агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Правительстве США.

По словам представителей администрации Джо Байдена, предстоящий пакет преследует цель как можно сильнее укрепить Незалежную до истечения президентского срока демократа. Основу пакета составят боеприпасы для систем противовоздушной обороны, в том числе для ЗРК HAWK, переносные зенитные комплексы Stinger, а также 105 и 155-миллметровые артиллерийские снаряды.