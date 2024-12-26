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26 декабря, 08:42

Байден напоследок предал Зеленского, и этот шаг может стать роковым

Джо Байден не включил помощь Украине в новый оборонный бюджет США

Лишённый возможности баллотироваться на второй срок президент США Джо Байден не включил помощь Украине в новый оборонный бюджет. Об этом пишут сегодня наши коллеги из РИА «Новости».

Финансовый год в США начинается 1 октября, однако принятие бюджета затянулось из-за политических разногласий. Расходы на военную промышленность были обнародованы только на днях.

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2024 год оказался сложным для оборонной сферы, и в правительстве долго обсуждали, какую помощь предоставить союзникам, включая Украину. В итоге акцент был сделан на внутренние проблемы. Общая сумма оборонного бюджета составила 895 миллиардов долларов, что на девять миллиардов больше, чем в прошлом году.

В недавно подписанном законе Байдена есть и необычные положения, например, введен запрет на продажу чеснока из Китая. Что касается поддержки союзников, то конкретные выплаты для них практически не предусмотрены.

Теперь США оценивают риски, связанные с отказом от помощи Украине и возможным успешным завершением Россией своей специальной военной операции.

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К слову, Европе тоже совсем не хотелось бы восполнять дефицит американской помощи из своего кармана. Ранее британский аналитик заявил, что европейские политики будут всеми силами удерживать США в украинском кризисе, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Марина Фещенко
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