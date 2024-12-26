Лишённый возможности баллотироваться на второй срок президент США Джо Байден не включил помощь Украине в новый оборонный бюджет. Об этом пишут сегодня наши коллеги из РИА «Новости».

Финансовый год в США начинается 1 октября, однако принятие бюджета затянулось из-за политических разногласий. Расходы на военную промышленность были обнародованы только на днях.

2024 год оказался сложным для оборонной сферы, и в правительстве долго обсуждали, какую помощь предоставить союзникам, включая Украину. В итоге акцент был сделан на внутренние проблемы. Общая сумма оборонного бюджета составила 895 миллиардов долларов, что на девять миллиардов больше, чем в прошлом году.

В недавно подписанном законе Байдена есть и необычные положения, например, введен запрет на продажу чеснока из Китая. Что касается поддержки союзников, то конкретные выплаты для них практически не предусмотрены.

Теперь США оценивают риски, связанные с отказом от помощи Украине и возможным успешным завершением Россией своей специальной военной операции.