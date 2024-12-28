Украинская журналистка высмеяла Байдена за новый пакет помощи Киеву
Журналистка Панченко: Администрация США будет выделять Украине средства до конца
Действующий президент США Джо Байден даже не понимает, куда уйдут 1,25 млрд долларов, которые он предлагает выделить Украине. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Она утверждает, что американский лидер уже не участвует в этих политических делах, в отличие от администрации.
«Байден вряд ли даже узнает, куда «он» отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности», — написала Панченко на своей странице в соцсети Х.
Напомним, что ранее появилась информация о новой партии военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Эта сумма должна как можно сильнее укрепить Незалежную до истечения президентского срока демократа, объяснили представители администрации президента.
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