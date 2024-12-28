Украинская журналистка высмеяла Байдена за новый пакет помощи Киеву

Действующий президент США Джо Байден даже не понимает, куда уйдут 1,25 млрд долларов, которые он предлагает выделить Украине. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко. Она утверждает, что американский лидер уже не участвует в этих политических делах, в отличие от администрации.

«Байден вряд ли даже узнает, куда «он» отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности», — написала Панченко на своей странице в соцсети Х.