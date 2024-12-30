Байден: США находятся в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов
Министерство обороны США активно осуществляет передачу Украине значительных объёмов артиллерийских боеприпасов, ракет и бронетехники. Речь идёт о сотнях тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотнях бронемашин. Такая информация была озвучена президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, который подчеркнул, что подобная поддержка усилит позиции Украины в условиях приближающейся зимы. Его сообщение опубликовано пресс-службой Белого дома.
В рамках объявления о новом пакете помощи на сумму почти $2,5 миллиарда, Байден заверил, что Соединённые Штаты будут «непрерывно прилагать усилия для укрепления» позиций Украины в ходе конфликта до завершения его президентского срока в январе 2025 года.
Напомним, ранее уходящий в отставку Байден сделал Зеленскому новогодний подарок и объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд. А ранее были опубликованы сведения о новом пакете военной помощи для Украины, оцененном в 1,25 миллиарда долларов. Представители администрации пояснили, что эти средства направлены на максимальное укрепление Украины до завершения срока полномочий демократа в должности президента. К слову, действия Вашингтона одобрили далеко не все.
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