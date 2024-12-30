Байден: США находятся в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов

Министерство обороны США активно осуществляет передачу Украине значительных объёмов артиллерийских боеприпасов, ракет и бронетехники. Речь идёт о сотнях тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотнях бронемашин. Такая информация была озвучена президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, который подчеркнул, что подобная поддержка усилит позиции Украины в условиях приближающейся зимы. Его сообщение опубликовано пресс-службой Белого дома.

В рамках объявления о новом пакете помощи на сумму почти $2,5 миллиарда, Байден заверил, что Соединённые Штаты будут «непрерывно прилагать усилия для укрепления» позиций Украины в ходе конфликта до завершения его президентского срока в январе 2025 года.