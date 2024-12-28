«Скучаем по тебе и Х»: Трамп случайно опубликовал личное сообщение Илону Маску

Избранный президент США Дональд Трамп по ошибке опубликовал в собственной социальной сети Truth Social сообщение, которое было предназначено миллиардеру Илону Маску, породив множество слухов. Как выяснилось, будущий хозяин Белого дома хотел пригласить предпринимателя на новогоднюю вечеринку.

«Где ты? Когда ты приедешь в «Центр Вселенной», Мар-а-Лаго? Билл Гейтс просился приехать сегодня вечером. Мы скучаем по тебе и Х! Канун Нового года будет удивительным!!!» — написал Трамп.

Сбор гостей пройдёт в поместье Трампа во Флориде. Под «x» новоизбранный президент, вероятно, имел в виду одного из сыновей Маска, которому при рождении дали эксцентричное имя — X Æ A-Xii.