Маск вызвал панику в Конгрессе США в канун Рождества
Маск вынудил Конгресс США пересмотреть проект бюджета в канун Рождества
Конгрессу США пришлось пересмотреть проект бюджета страны в канун Рождества из-за бизнесмена Илона Маска, который оставил у себя на странице в соцсети Х более 150 постов, вызвав неразбериху среди американских парламентариев. Об этом пишет Politico.
«Республиканцы в Палате представителей пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства. Разочарование спикером Майком Джонсоном кипит, отвратительные внутрипартийные распри среди республиканцев выплескиваются на публику, а демократы заявляют о победе, в то время как избранный президент Дональд Трамп пытается возложить часть вины за все это на Джо Байдена. Всё это произошло благодаря Илону Маску», — указывают авторы.
В статье сказано, что стратегия Маска — «быстро действовать и пробиваться» — идёт врозь с самим менталитетом Вашингтона, где привыкли крутить дела иначе — без склонности к риску.
Для Конгресса и Вашингтона это сигнал о том, что на горизонте появляются события, которые перевернут или разрушат даже самые тщательно сконструированные планы, поскольку самый богатый в мире человек просто захочет позволить себе это.
«Для Маска это просто ещё один день в офисе», — заключили авторы.
Илон Маск вряд ли когда-то сможет занять пост президента США из-за своего происхождения, однако обладая таким авторитетом, связями и богатством, он без особого труда может влиять на политику своей страны. Ранее критика миллиардером законопроекта о финансировании федерального правительства заставила американские власти пересмотреть принятые решения.
Life.ru / Kandinsky 3.1