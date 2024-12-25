Маск вызвал панику в Конгрессе США в канун Рождества

Конгрессу США пришлось пересмотреть проект бюджета страны в канун Рождества из-за бизнесмена Илона Маска, который оставил у себя на странице в соцсети Х более 150 постов, вызвав неразбериху среди американских парламентариев. Об этом пишет Politico.

«Республиканцы в Палате представителей пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства. Разочарование спикером Майком Джонсоном кипит, отвратительные внутрипартийные распри среди республиканцев выплескиваются на публику, а демократы заявляют о победе, в то время как избранный президент Дональд Трамп пытается возложить часть вины за все это на Джо Байдена. Всё это произошло благодаря Илону Маску», — указывают авторы.

В статье сказано, что стратегия Маска — «быстро действовать и пробиваться» — идёт врозь с самим менталитетом Вашингтона, где привыкли крутить дела иначе — без склонности к риску.

Для Конгресса и Вашингтона это сигнал о том, что на горизонте появляются события, которые перевернут или разрушат даже самые тщательно сконструированные планы, поскольку самый богатый в мире человек просто захочет позволить себе это.

«Для Маска это просто ещё один день в офисе», — заключили авторы.