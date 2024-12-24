Маск вновь предложил Википедии сменить название на непристойное за $1 млрд
Маск: Предложение сменить название Википедии на неприличное ещё в силе
Самый богатый человек в истории Илон Маск заявил, что всё ещё готов выложить миллиард долларов, чтобы переименовать сервис Википедия. Ранее он уже говорил об этом, но, видимо, сервис не оценил такое предложение.
«Предложение остаётся в силе» — написал он под постом, в котором припомнили обещание Маска, сделанное им больше года назад.
Напомним, что в октябре прошлого года основатель компании SpaceX предложил интернет-энциклопедии Википедия провести ребрендинг. Американский миллиардер готов инвестировать миллиард долларов в ресурс, если он изменит своё название на Dickipedia. Следует отметить, что слово «dick» в английском языке является разговорным обозначением мужского полового органа.
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