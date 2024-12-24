Маск вновь предложил Википедии сменить название на непристойное за $1 млрд

Самый богатый человек в истории Илон Маск заявил, что всё ещё готов выложить миллиард долларов, чтобы переименовать сервис Википедия. Ранее он уже говорил об этом, но, видимо, сервис не оценил такое предложение.

«Предложение остаётся в силе» — написал он под постом, в котором припомнили обещание Маска, сделанное им больше года назад.