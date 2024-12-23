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23 декабря, 14:58

Илон Маск похвалил Павла Дурова после выхода Telegram на прибыль

Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilam.maskfan, durov

Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilam.maskfan, durov

Самый богатый человек в истории Илон Маск похвалил бизнесмена Павла Дурова после обнародования годового дохода мессенджера Telegram, который вышел на прибыль впервые за три года. Об этом американец написал в соцсети Х.

«Отличная работа», — отреагировал Маск.

Дуров рассказал о массовом удалении каналов и пользователей в Telegram
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Ранее Павел Дуров заявил, что впервые за трёхлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным. Он пояснил, что в результате общая выручка мессенджера в 2024 году превысила $1 млрд и компания завершила год с более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов. По словам Дурова, в 2024 году число подписчиков Telegram Premium выросло в три раза, превысив 12 миллионов. Кроме того, рост показали рекламные доходы.

Николай Рюмин
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