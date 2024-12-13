Дуров рассказал о массовом удалении каналов и пользователей в Telegram
Дуров: Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей
Приложение Telegram на экране телефона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что за последние несколько лет команда мессенджера ежемесячно удаляла около 1 миллиона нарушающих правила каналов и групп, а также блокировала более 10 миллионов пользователей.
В своём телеграм-канале Дуров отметил, что безопасность платформы обеспечивается непрерывной работой модераторов. Также он заявил о применении искусственного интеллекта для выявления нарушителей.
«Эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря вашим отчётам, а также нашим автоматизированным системам обнаружения и инструментам на основе искусственного интеллекта», — рассказал бизнесмен.
Ранее Telegram раскрыл подробную информацию о борьбе с нарушениями в своём мессенджере за период с 12 декабря 2023 года по 11 декабря 2024 года. Согласно опубликованной статистике, в этом году было заблокировано почти 15,4 миллиона каналов и групп. За год было удалено более 700 тысяч каналов и групп, связанных с материалами сексуального насилия над детьми. Также в ходе проверки было заблокировано почти 129 тысяч сообществ с террористической направленностью.