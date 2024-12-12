В Telegram подсчитали, сколько было заблокировано групп и каналов в 2024 году

Telegram раскрыл подробную информацию о борьбе с нарушениями в своём мессенджере за период с 12 декабря 2023 года по 11 декабря 2024 года. Согласно опубликованной статистике, в этом году было заблокировано почти 15,4 миллиона каналов и групп.

Наибольшее количество блокировок произошло в марте (более 224 тысяч), сентябре (203,6 тысячи) и апреле (179,7 тысячи). Модераторы мессенджера активно пресекали распространение опасного контента. В 2024 году было удалено более 700 тысяч каналов и групп, связанных с материалами сексуального насилия над детьми. Также в ходе проверки было заблокировано почти 129 тысяч сообществ с террористической направленностью.

Telegram активно использует как автоматизированные подходы, так и человеческие ресурсы для модерации контента. Алгоритмы помогают быстро выявлять запрещённые материалы, но в сложных случаях привлекаются модераторы. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы.

Дополнительно, Telegram отметил важность сотрудничества с внешними организациями. За год при помощи жалоб от сторонних организаций было удалено более 30 тысяч единиц контента, что способствует более эффективной борьбе с нарушениями на платформе.

Помимо борьбы с незаконным контентом, Telegram продолжает усиливать меры по предотвращению распространения деструктивного и вредоносного контента, такого как фейковые новости, экстремистская пропаганда и материалы, поддерживающие насилие. Системы модерации и алгоритмы помогают оперативно блокировать такие ресурсы.

Telegram подчеркнул, что безопасность пользователей остаётся одним из главных приоритетов компании. Для повышения защиты аккаунтов пользователям рекомендовано включать двухфакторную аутентификацию и проявлять осторожность при переходе по неизвестным ссылкам.