Россиян предупредили о популярных методах «угона» Telegram-аккаунтов

Мошенники продолжают активно использовать Telegram для кражи данных и взлома аккаунтов пользователей. В последнее время один из наиболее распространённых методов заключается в отправке поддельных ссылок, ведущих на фальшивые страницы, которые люди принимают за официальные. О том, как работает эта схема, рассказал Михаил Шахмурадян, основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono, в интервью «Ленте.ру».

Михаил Шахмурадян также отметил, что существует и другой, не менее опасный способ «угона» аккаунта — это социальная инженерия. В таком случае мошенники начинают переписку с жертвой, выдавая себя за знакомого или другого человека, с которым пользователь готов вступить в диалог. В ходе беседы злоумышленник может получить код подтверждения или другие конфиденциальные данные, необходимые для взлома аккаунта.

«Иногда мошенники просто обращаются к пользователю через личные сообщения, обещая помочь с каким-либо вопросом или проблемой. Со временем они могут подталкивать жертву к тому, чтобы она предоставила нужные данные, например, код подтверждения или другие личные сведения», — уточнил эксперт.

Ситуация с безопасностью Telegram-аккаунтов продолжает оставаться актуальной. Специалисты подчёркивают важность внимательности и осторожности при получении любых ссылок или предложений через мессенджер. Чтобы избежать взлома, пользователям рекомендуется следовать простым, но эффективным рекомендациям по защите своих аккаунтов.

Шахмурадян также напомнил, что существует несколько мер безопасности, которые могут помочь защитить страницу в Telegram от мошеннических атак. В первую очередь, пользователям следует включать двухфакторную аутентификацию, которая значительно усложняет задачу мошенникам, даже если они получили пароль пользователя. Также важно регулярно проверять активные сессии и устройства, с которых осуществляется вход в аккаунт.

Кроме того, эксперт посоветовал не доверять сомнительным ссылкам и не переходить по ним, даже если они приходят от знакомых людей. Важно помнить, что мошенники могут использовать различные методы манипуляции, чтобы заставить жертву поверить, что запрос действительно исходит от официальных представителей Telegram или других сервисов.