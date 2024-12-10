Россиян предупредили о новой форме мошенничества с записью голосов начальников

Сегодня злоумышленники перешли от обобщённого изучения жертвы к её детальному анализу. Появляются новые и более изощрённые формы обмана: мошенники записывают голоса коллег, начальника, а после используют их, чтобы одурачить жертву. Об этом рассказал зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков в интервью «РИА Новости».

«Ещё более изощрённые формы появляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они <...> формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — поделился эксперт.

Горшков также отметил, что практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете. Основной проблемой остаётся поведение людей, которые сами передают злоумышленникам свою личную информацию. По мнению зампреда, необходимо всегда включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми.