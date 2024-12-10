Россиян предупредили о новой форме мошенничества с записью голосов начальников
Эксперт Горшков: Мошенники записывают голос коллег или начальника
Сегодня злоумышленники перешли от обобщённого изучения жертвы к её детальному анализу. Появляются новые и более изощрённые формы обмана: мошенники записывают голоса коллег, начальника, а после используют их, чтобы одурачить жертву. Об этом рассказал зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков в интервью «РИА Новости».
«Ещё более изощрённые формы появляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они <...> формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — поделился эксперт.
Горшков также отметил, что практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете. Основной проблемой остаётся поведение людей, которые сами передают злоумышленникам свою личную информацию. По мнению зампреда, необходимо всегда включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми.
Ранее россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников. Стоит обращать внимание на любые фразы, содержащие упоминания о «безопасном счёте», «едином расчётном счёте Центробанка», а уж тем более на просьбы сообщить код из СМС или любые персональные данные.
Kandinsky 3.1 / Life.ru