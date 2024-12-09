Звонок из ФБС: Россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников
Аналитик Силаев призвал не доверять звонкам мошенников «из ФБС»
Мошенники зачастую используют подменные номера, имитирующие официальные контакты ФБС, МВД, СК или ЦБ, чтобы выманить деньги у доверчивых россиян. Самые ушлые звонят даже через мессенджеры, однако доверять подобным звонкам не стоит, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
По его словам, официальные ведомства для оповещения граждан пользуются письменными уведомлениями, которые вручаются под подпись. Сотрудники ФСБ или МВД не звонят в мессенджерах, не требуют предоставить данные или перевести деньги и тем более не демонстрируют «официальные документы».
«Также стоит обращать внимание на любые фразы, содержащие упоминания о «безопасном счёте», «едином расчётном счёте Центробанка», а уж тем более на просьбы сообщить код из СМС или любые персональные данные», — резюмировал Силаев в беседе с RT.
Ранее в России предложили на неделю блокировать средства от продажи недвижимости для борьбы с мошенниками. В Госдуме предупредили, что некоторые аферисты от имени силовых структур уговаривают граждан продать жильё.