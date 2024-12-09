Звонок из ФБС: Россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников

Мошенники зачастую используют подменные номера, имитирующие официальные контакты ФБС, МВД, СК или ЦБ, чтобы выманить деньги у доверчивых россиян. Самые ушлые звонят даже через мессенджеры, однако доверять подобным звонкам не стоит, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, официальные ведомства для оповещения граждан пользуются письменными уведомлениями, которые вручаются под подпись. Сотрудники ФСБ или МВД не звонят в мессенджерах, не требуют предоставить данные или перевести деньги и тем более не демонстрируют «официальные документы».