В России предлагают на неделю блокировать средства от продажи недвижимости

В России может быть введена практика, при которой денежные средства от продажи недвижимости будут временно блокироваться с целью проверки сделки. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Письмо, направленное в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, имеется в распоряжении газеты «Известия».

Согласно документу, предлагается ввести блокировку средств сроком на семь дней. Это необходимо для борьбы с мошеннической схемой на рынке недвижимости, которая называется «продавец под влиянием». Как отметила парламентарий, аферисты могут действовать от имени силовых структур.