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Регион
9 декабря, 06:42

В России предлагают на неделю блокировать средства от продажи недвижимости

Депутат ГД Разворотнева предложили ввести блокировку средств от продажи жилья

В России может быть введена практика, при которой денежные средства от продажи недвижимости будут временно блокироваться с целью проверки сделки. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Письмо, направленное в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, имеется в распоряжении газеты «Известия».

Согласно документу, предлагается ввести блокировку средств сроком на семь дней. Это необходимо для борьбы с мошеннической схемой на рынке недвижимости, которая называется «продавец под влиянием». Как отметила парламентарий, аферисты могут действовать от имени силовых структур.

Они убеждают доверчивых граждан в необходимости продать жильё, чтобы помочь ФСБ, МВД и другим ведомствам, переведя средства на определённый счёт. При этом мошенники утверждают, мол, сделка фиктивная и право собственности будет восстановлено. Однако в реальности россияне лишаются и недвижимости, и денег, заключила депутат.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ накрыла международную сеть колл-центров, обманувших 100 тысяч человек. Мошенники под видом инвестиционных сделок массово выманивали деньги у граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. К слову, мошенники освоили подлую схему развода через аккаунты-двойники в Telegram.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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