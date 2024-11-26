«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 09:19

Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий

Григоренко: Кабмин разработал 30 мер против кибермошенничества с помощью ИТ

Правительство России намерено ещё плотней заняться вопросом защиты россиян от телефонных мошенников. Уже разработан пакет соответствующих мер, авторами также выступили сотрудники силовых структур и Центробанка. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — подчеркнул он.

Специалисты проанализировали классические схемы обмана, среди них — взлом личного кабинета, оформление кредита на чужой паспорт, звонки под видом ФСБ или ЦБ. Всего предлагается к реализации 30 мер, некоторые предполагают использование ИТ-технологий. Например, государственные структуры смогут проводить онлайн-обмен информацией, а также предполагается обязательная маркировка звонков и т.п.

Вице-премьер также напомнил, что госорганы никогда не выходят на связь с россиянами через мессенджеры. Сейчас, по его словам, это наиболее частый способ обмана сограждан, поэтому не стоит верить, если неизвестные пишут или звонят, представляясь «чиновниками».

МВД предупредило о новой схеме мошенников, похищающих аккаунты на «Госуслугах»
МВД предупредило о новой схеме мошенников, похищающих аккаунты на «Госуслугах»

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам вредоносные файлы под видом фото в Telegram. Послание сопровождается подписью: «Посмотри, а это ты на фото?» Когда человек открывает фотографию, то вместо неё скачивается вирус, который отправляет аферистам данные с телефона.

Обложка ©

freepik / master1305

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar