Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий
Григоренко: Кабмин разработал 30 мер против кибермошенничества с помощью ИТ
Правительство России намерено ещё плотней заняться вопросом защиты россиян от телефонных мошенников. Уже разработан пакет соответствующих мер, авторами также выступили сотрудники силовых структур и Центробанка. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — подчеркнул он.
Специалисты проанализировали классические схемы обмана, среди них — взлом личного кабинета, оформление кредита на чужой паспорт, звонки под видом ФСБ или ЦБ. Всего предлагается к реализации 30 мер, некоторые предполагают использование ИТ-технологий. Например, государственные структуры смогут проводить онлайн-обмен информацией, а также предполагается обязательная маркировка звонков и т.п.
Вице-премьер также напомнил, что госорганы никогда не выходят на связь с россиянами через мессенджеры. Сейчас, по его словам, это наиболее частый способ обмана сограждан, поэтому не стоит верить, если неизвестные пишут или звонят, представляясь «чиновниками».
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам вредоносные файлы под видом фото в Telegram. Послание сопровождается подписью: «Посмотри, а это ты на фото?» Когда человек открывает фотографию, то вместо неё скачивается вирус, который отправляет аферистам данные с телефона.
freepik / master1305