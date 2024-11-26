Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий

Правительство России намерено ещё плотней заняться вопросом защиты россиян от телефонных мошенников. Уже разработан пакет соответствующих мер, авторами также выступили сотрудники силовых структур и Центробанка. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — подчеркнул он.

Специалисты проанализировали классические схемы обмана, среди них — взлом личного кабинета, оформление кредита на чужой паспорт, звонки под видом ФСБ или ЦБ. Всего предлагается к реализации 30 мер, некоторые предполагают использование ИТ-технологий. Например, государственные структуры смогут проводить онлайн-обмен информацией, а также предполагается обязательная маркировка звонков и т.п.

Вице-премьер также напомнил, что госорганы никогда не выходят на связь с россиянами через мессенджеры. Сейчас, по его словам, это наиболее частый способ обмана сограждан, поэтому не стоит верить, если неизвестные пишут или звонят, представляясь «чиновниками».