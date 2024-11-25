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Регион
25 ноября, 13:15

МВД предупредило о новой схеме мошенников, похищающих аккаунты на «Госуслугах»

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, которая позволяет злоумышленникам «угнать» аккаунт жертвы на портале «Госуслуги».

Как пишет телеграм-канал «Вестник киберполиции России», жертве приходит сообщение по почте или в смс, в котором сообщается о попытке входа в «Госуслуги» с одновременной просьбой позвонить по номеру телефона, указанному в сообщении.

«Позвонив по данному номеру и выполнив все инструкции якобы от «службы поддержки портала», пользователь теряет доступ к своему аккаунту. После этого на жертву оформляют миллионные кредиты», — предупредили в полиции.

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А ранее россиян предупредили о новом, цветочном, способе обмана. Так, на пороге квартиры вдруг появляется курьер и вручает жертве букет-сюрприз от некоего поклонника. Человек удивлён и обрадован и пытается угадать, кто это может быть. Схема простая, но очень эффективная.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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