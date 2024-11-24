Россиянам назвали основное правило защиты соцсетей от взлома

Жителям России, которые редко меняют пароли в социальных сетях, рассказали о фатальной ошибке. По словам руководителя аналитического центра Владимира Ульянова, это становится лёгкой мишенью для мошенников, которые охотятся за личными данными пользователей Интернета.

«Пароль может оказаться скомпрометирован. Во-первых, кто-то может его подсмотреть. Во-вторых, подобрать. Особенно, если мы используем какие-то стандартные или очевидные пароли, которые можно подобрать, зная базовую информацию о человеке. И третий фактор — это банальная утечка данных», — объяснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

В связи с этим Ульянов посоветовал россиянам менять пароль хотя бы раз в год. Особенно это касается важных аккаунтов: почты, финансовых сервисов и соцсетей. Если есть подозрения, что пароль кто-то узнал, можно его поменять сразу, не дожидаясь очередной даты. В идеале пароль должен состоять из случайных символов, которые не связаны с каким-то словом, датой рождения и чем-то ещё.

«Его должно быть достаточно сложно набирать на клавиатуре, то есть нужно использовать верхний и нижний регистр, цифры, специальные символы, например, подчёркивания, скобки и другие допустимые. Рекомендуемая длина пароля — от 12 символов», — отметил эксперт.