parol123: Психолог нашёл неожиданное объяснение, почему россияне не меняют пароли по 15 лет

Современные люди буквально живут в телефоне: такси, номера, доступы к государственным сервисам, банкам, почта, соцсети. И многие используют во всех почтах, программах и личных кабинетах пароль, который придумали ещё на первом курсе института.

Мы живем в удивительное время: безопасность онлайн-аккаунтов невероятно важна, но большинство людей относится к ней с удивительной беспечностью, продолжая использовать слабые пароли и не меняя их многие годы. Почему же это происходит и какие психологические причины стоят за этим явлением, читателям Life.ru рассказал психолог Станислав Самбурский.

Основная причина, почему человек 15 лет может использовать для входа в почту «parol123» состоит в том, что люди — существа привычки. Желание жить в предсказуемом и понятном мире делает изменение пароля неприятным действием. Естественная защита от перемен приносит мысль: «Если пароль работал в течение многих лет, зачем менять то, что работает?»

Защиту от перемен поддерживает ошибочное убеждение, что человек не представляет интереса для мошенников. Мол, «кому вообще нужно взламывать мой VK, я же не директор». Это создает иллюзию контроля и ощущение, что простые пароли безопасны. К тому же сложные пароли – это дополнительная когнитивная нагрузка. Сделать сложный пароль – «это же запоминать его придётся». Стоит так подумать и всё, как отшептало: уже все беспокойства накрылись лавиной лени. Между тем отсутствие понимания, как технически действуют мошенники и девиз «авось пронесёт» – лучшие помощники для кибер-преступников. психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский

Чтобы обезопасить себя, нужно не так много:

Двухфакторная аутентификация: Многие сервисы устали ждать, когда люди позаботятся о себе и внедрили подтверждение входа по смс для дополнительной защиты. Включите эту функцию.

Многие сервисы устали ждать, когда люди позаботятся о себе и внедрили подтверждение входа по смс для дополнительной защиты. Включите эту функцию. Использование менеджеров паролей: Сейчас существуют программы, которые могут генерировать сложные пароли и хранить их безопасно на телефоне. Попробуйте их использовать.

«Изменение инфантильного отношения людей к онлайн-безопасности – задача не из простых. Только постоянное широкое информирование о пострадавших в интернет поможет сдвинуть мнение и подтолкнуть поменять свой школьный пароль», — заключил собеседник Life.ru.