Безопасность под угрозой: 40% россиян не обновляют пароли в соцсетях

Исследование социальной сети «Одноклассники» выявило тревожную тенденцию. Согласно опросу, 40% российских пользователей никогда не меняли пароли с момента их первоначальной установки. Это вызывает вопросы о безопасности личных данных. Лишь 30% респондентов обновляют пароли после уведомлений об утечках, 22% делают это каждые 3–6 месяцев, и только 8% — ежемесячно.

При создании паролей россияне ориентируются на лёгкость запоминания (30%), сложность (23%) и уникальность для каждого аккаунта (17%). Тем не менее большинство пользователей не используют современные инструменты для безопасного хранения паролей, что приводит к большому количеству повторяющихся и слабо защищённых комбинаций. Согласно исследованию Microsoft, около 60% пользователей по всему миру повторно используют пароли для нескольких аккаунтов, что существенно увеличивает риск утечек данных.

Двухфакторная аутентификация, важная мера защиты, используется лишь 31% россиян. Наиболее популярны одноразовые SMS-коды (27%), в меньшей степени — звонки для сброса (5%). При этом 24% знают о двухфакторной аутентификации, но не применяют её, а 43% не осведомлены о её функциях. Это также подтверждается международными данными: «В США и Великобритании более 78% пользователей уже используют двухфакторную аутентификацию», что значительно выше, чем в России.

Парадоксально, но 43% респондентов признают уязвимость своих аккаунтов без «двухфакторки». Тем не менее, 37% оценивают безопасность своих профилей как среднюю, а 14% — как высокую. Это свидетельствует о том, что многие недооценили риски, связанные с безопасностью своих данных, несмотря на осведомлённость о возможных угрозах.

Современные инструменты безопасности всё ещё остаются невостребованными. Многие пользователи уверены в защищённости своих данных, несмотря на явные пробелы в цифровой гигиене. Однако мировая практика показывает, что риск использования слабых и повторяющихся паролей сохраняется повсеместно.