Взломать сложно, забыть невозможно: Как придумать хороший пароль

Россияне зачастую используют один и тот же пароль для разных сайтов и приложений, причём не меняют его годами, существенно повышая риски стать жертвой мошенников. Аферистам в этом случае достаточно взломать всего один код доступа, особенно если он простой.

Поэтому IT-эксперт Егор Марюшко рекомендует для важных ресурсов использовать разные пароли, менять их хотя бы раз в год, а лучше каждые 2-3 месяца. Кроме того, нельзя использовать в коде известные сочетания клавиш (12345, qwerty), свои ФИО и дату рождения.

Собеседник РИА «ФедералПресс» подчеркнул, что пароль должен состоять минимум из восьми символов, в нём должны присутствовать заглавные и прописные буквы, а также знаки и пробелы. А лучше с помощью ассоциаций придумать код, который взломать сложно, а забыть невозможно (или очень трудно).

«Например, вы были в 2012 году в поездке в Абхазии со своей семьёй. Можно сделать такой пароль: первые две цифры 20, это начало года, в котором вы ездили. Дальше пишем ССемьейВАбхазию, но пишем в английской раскладке CCtvmtqDF,[fpb. Далее добавляем последние две цифры года 12. И в конце ещё восклицательный знак. Получим 20CCtvmtqDF,[fpb.12!», — отметил кандидат технических наук.