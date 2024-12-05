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5 декабря, 04:49

Аферисты начали заманивать россиян на фальшивые розыгрыши в Telegram

Маркетолог Бастрыкина: Аферисты используют фальшивые розыгрыши для кражи данных

Мошенники стали активно использовать популярные конкурсы и розыгрыши, проводимые крупными брендами, чтобы обманывать пользователей и собирать личные данные. Схема, которую применяют аферисты, состоит в создании фальшивых аккаунтов известных компаний в мессенджере Telegram. Как сообщила агентству «Прайм» маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина, злоумышленники представляются участниками реальных акций и привлекают людей ложными предложениями о выигрыше призов.

Примеры такого рода схем связаны с крупными распродажами, организованными известным маркетплейсом. Ложные боты, оформленные в стиле бренда, предлагали клиентам участия в розыгрыше товаров, обещая незамедлительную удачу. Жертвы, получив сообщение о выигрыше, быстро сталкивались с попытками мошенников выведать конфиденциальную информацию.

«Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Всё это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю», — отметила Бастрыкина.

Эксперт предупреждает, что важно не поддаваться на соблазн «выигрыша» и всегда оставаться внимательными. Реальные компании никогда не попросят личные данные клиентов, включая номера карт, для получения выигрыша. Важно помнить, что подобные предложения — лишь ловушки для тех, кто раскрывает личную информацию.

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Группа хакеров навесила кучу кредитов на россиян через взломанные аккаунты на Госуслугах

Ранее эксперт рассказал, что мошенники придумали новый способ кражи данных людей в Whatsapp. Для этого они используют гифки.

Обложка ©

Shutterstock / FTODOM / wichayada suwanachun

Тимур Хингеев
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