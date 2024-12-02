Группа хакеров навесила кучу кредитов на россиян через взломанные аккаунты на Госуслугах

В Ленинградской области была остановлена деятельность хакеров, которые оформляли кредиты на имя граждан, взламывая их аккаунты на портале Госуслуг с использованием неактивных SIM-карт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Хакеры оформляли на граждан займы через взломанные аккаунты на портале государственных услуг. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По имеющимся данным, злоумышленники приобретали неактивные сим-карты различных операторов связи. Затем, получив доступ к персональным данным граждан, оформляли на них займы. Полученные денежные средства выводили на счета посредников-дропов», — рассказала Ирина Волк.

Во время обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты. Также были найдены списки граждан, чьи учётные записи оказались скомпрометированы. Полиция уже возбудила уголовное дело. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.