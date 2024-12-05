Девушка Дурова показала, как он превратил номер отеля во Франции в «шпионскую базу»

Правоохранительные органы Франции вернули основателю Telegram Павлу Дурову и его девушке Юлии Вавиловой изъятую ранее технику. За три месяца они уже успели купить новые гаджеты, теперь телефонов и ноутбуков у каждого по два экземпляра. Вавилова поделилась фотографиями из отеля, номер которого стал похож на шпионскую базу.