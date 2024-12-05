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5 декабря, 16:28

Девушка Дурова показала, как он превратил номер отеля во Франции в «шпионскую базу»

Полиция Франции вернула Дурову и Вавиловой изъятые гаджеты

Правоохранительные органы Франции вернули основателю Telegram Павлу Дурову и его девушке Юлии Вавиловой изъятую ранее технику. За три месяца они уже успели купить новые гаджеты, теперь телефонов и ноутбуков у каждого по два экземпляра. Вавилова поделилась фотографиями из отеля, номер которого стал похож на шпионскую базу.

Юлии Вавиловой и Павлу Дурову вернули арестованные гаджеты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Юлии Вавиловой и Павлу Дурову вернули арестованные гаджеты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

«Вы не поверите! Я получила обратно свой игровой ноутбук, MacBook и 2 iPhone», — написала Вавилова в соцсетях.

Подписчики в шутку посоветовали ей подбирать гаджет под цвет своего наряда.

Юлии Вавиловой и Павлу Дурову вернули арестованные гаджеты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ julivavilova

Юлии Вавиловой и Павлу Дурову вернули арестованные гаджеты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ julivavilova

Напомним, Павла Дурова задержали по прилёте в Париж 24 августа. Его держали под стражей максимально возможный срок — 96 часов. 29 августа Дуров был освобождён после четырёхдневного ареста, но без возможности покинуть территорию Франции. Суд обвинил его в шести из 12 преступлений. По одному из них бизнесмену может грозить до 10 лет тюрьмы. Кроме того, суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро. Теперь предприниматель находится под постоянным наблюдением.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Полина Никифорова
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