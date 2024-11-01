Дуров одним признанием обрушил доходы кибермошенников на 22% – до 45 миллионов

Основатель Павел Дуров ударил по карманам кибермошеников своим заявлением о работе мессенджера. Его слова о то, что платформа может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил обрушили доходы аферистов. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании F.A.C.C.T, имеющемся в распоряжении Life.ru.

По наблюдению экспертов, после слов Дурова некоторые мошеннические группы стали отказываться от взаимодействия в мессенджере для продажи запрещёнки. В итоге их доходы упали на 22% – с 58 до 45 миллионов рублей.

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн рублей», — говорится в сообщении компании.

Аналитики обратили внимание на то, что другие мошеннические группы и воркеры тоже начали задумываться о смене платформы, удалили свои Telegram-аккаунты или временно приостановили активность в мессенджере.