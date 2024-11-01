Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 06:40

Дуров одним признанием обрушил доходы кибермошенников на 22% – до 45 миллионов

F.A.C.C.T.: Доходы кибермошенников упали на 22% после заявления Дурова

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Павел Дуров ударил по карманам кибермошеников своим заявлением о работе мессенджера. Его слова о то, что платформа может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил обрушили доходы аферистов. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании F.A.C.C.T, имеющемся в распоряжении Life.ru.

По наблюдению экспертов, после слов Дурова некоторые мошеннические группы стали отказываться от взаимодействия в мессенджере для продажи запрещёнки. В итоге их доходы упали на 22% –  с 58 до 45 миллионов рублей.

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн рублей», — говорится в сообщении компании.

Аналитики обратили внимание на то, что другие мошеннические группы и воркеры тоже начали задумываться о смене платформы, удалили свои Telegram-аккаунты или временно приостановили активность в мессенджере.

«Люди губили себя»: Дуров дал ценный совет желающим построить «что-то великое»
«Люди губили себя»: Дуров дал ценный совет желающим построить «что-то великое»

Ранее Дуров объявил о грядущем появлении десяти новых функций в мессенджере, которые касаются подарков и хештегов, а также улучшают возможности редактирования сообщений. Обновления также предоставят возможность добавлять мультимедийные материалы к уже отправленным сообщениям.

Андрей Бражников
  • Новости
  • дуров
  • Telegram
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar