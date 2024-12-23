Дуров заявил, что Telegram вышел на прибыль впервые за три года

Выручка Telegram в 2024 году перешла порог в $1 млрд, Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Впервые за трёхлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным. <…> В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, мы завершаем год с более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов», — написал Дуров в телеграм-канале.

По словам Дурова, количество подписчиков Telegram Premium превысило 12 миллионов. Он охарактеризовал 2024 год как «очень успешный» для мессенджера.