Дуров заявил, что Telegram вышел на прибыль впервые за три года
Дуров: Выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Выручка Telegram в 2024 году перешла порог в $1 млрд, Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров.
«Впервые за трёхлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным. <…> В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, мы завершаем год с более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов», — написал Дуров в телеграм-канале.
По словам Дурова, количество подписчиков Telegram Premium превысило 12 миллионов. Он охарактеризовал 2024 год как «очень успешный» для мессенджера.
Telegram — это мессенджер, который позволяет пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, видео и другими файлами. Он был создан Павлом Дуровым и запущен в 2013 году. Платформа известна своей высокой степенью безопасности, поддержкой шифрования и разнообразием функций.
Ранее владелец и основатель Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество с силовиками и правительствами западного мира спустя месяц после задержания во Франции. В Сети считают, что это конец свободе: данные пользователей станут доступны по щелчку, доступ к информации каждого зарегистрированного в мессенджере будет институализирован и разрешён вне зависимости от того, по каким мотивам он преследуется органами той или иной страны. После этого Дуров решил успокоить пользователей мессенджера и заявил, что поднятая шумиха из-за его сотрудничества со спецслужбами Запада не имеет серьёзных оснований.