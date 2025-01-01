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1 января, 14:13

Мэр Нового Орлеана и ФБР поспорили, считать ли смертельный наезд на толпу терактом

ФБР не считает терактом наезд на толпу в Новом Орлеане

Американские полицейские на месте наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Обложка © ТАСС / AP

Американские полицейские на месте наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Обложка © ТАСС / AP

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд на толпу людей, праздновавших Новый год. Она отметила, что поддерживает прямой контакт с Белым домом.

«Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», — приводит её слова CNN.

При этом Федеральное бюро расследований не считает произошедшее терактом, заявила специальный агент ФБР Алита Данкен.

В Сети появилось видео с места наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане
В Сети появилось видео с места наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане

Напомним, сегодня в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) водитель, предварительно, грузовика протаранил толпу людей, празднующих Новый год, вскоре после полуночи. Затем он вышел из машины и открыл стрельбу, после чего был застрелен полицейскими. Сотрудники ФБР обнаружили на месте ЧП взрывные устройства. По предварительным данным, в результате инцидента не менее 10 человек погибли и около 30 пострадали.

Никита Никонов
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