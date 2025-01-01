В США мужчина на грузовике протаранил толпу и открыл огонь, минимум 10 человек погибли

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) водитель на грузовике протаранил толпу людей, а затем открыл огонь. Об этом сообщает телеканал CBS. По предварительным данным, погибло минимум десять человек, пострадало порядка 30.

«Поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана», — говорится в сообщении.