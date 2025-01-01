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Регион
1 января, 11:53

В США мужчина на грузовике протаранил толпу и открыл огонь, минимум 10 человек погибли

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, водитель открыл огонь

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) водитель на грузовике протаранил толпу людей, а затем открыл огонь. Об этом сообщает телеканал CBS. По предварительным данным, погибло минимум десять человек, пострадало порядка 30.

«Поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, грузовик на большой скорости протаранил толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять, полиция открыла ответный огонь. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Никита Никонов
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