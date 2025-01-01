В США мужчина на грузовике протаранил толпу и открыл огонь, минимум 10 человек погибли
В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, водитель открыл огонь
В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) водитель на грузовике протаранил толпу людей, а затем открыл огонь. Об этом сообщает телеканал CBS. По предварительным данным, погибло минимум десять человек, пострадало порядка 30.
«Поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, грузовик на большой скорости протаранил толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять, полиция открыла ответный огонь. Обстоятельства инцидента уточняются.
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