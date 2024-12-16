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16 декабря, 20:14

В США несовершеннолетний открыл пальбу в христианской школе, есть жертвы

CNN: Стрельба в христианской школе в США унесла жизни четверых человек

Неизвестный открыл стрельбу в христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, ещё пятеро отделались ранениями. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Изначально правоохранители подтвердили информацию о двух погибших, но позже количество жертв увеличилось. По данным полиции, инициатором стрельбы оказался несовершеннолетний. О его мотивах пока ничего не известно. Также не уточняется, были ли погибшие сотрудниками школы или учащимися.

По данным СМИ, нападавший мёртв. Расследование трагедии продолжается. Президента США Джо Байдена уведомили о произошедшем, сказано в заявлении Белого дома.

Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе
Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе

А недавно российский школьник пришёл в одну из школ Санкт-Петербурга с пистолетом. По его словам, таким образом он хотел проверить надёжность системы безопасности в образовательном учреждении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Анатолий Цейко
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