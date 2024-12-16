В США несовершеннолетний открыл пальбу в христианской школе, есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу в христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, ещё пятеро отделались ранениями. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Изначально правоохранители подтвердили информацию о двух погибших, но позже количество жертв увеличилось. По данным полиции, инициатором стрельбы оказался несовершеннолетний. О его мотивах пока ничего не известно. Также не уточняется, были ли погибшие сотрудниками школы или учащимися.

По данным СМИ, нападавший мёртв. Расследование трагедии продолжается. Президента США Джо Байдена уведомили о произошедшем, сказано в заявлении Белого дома.