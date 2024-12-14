В Петербурге девятиклассник пришёл в школу с пистолетом и благими намерениями
В Петербурге мальчик принёс в школу оружие, чтобы проверить систему безопасности
«Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», — сказал себе ученик девятого класса петербуржской школы и заявился на занятия с пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы проверить надёжность системы безопасности. За такой эксперимент его родителям прилетела административка. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Парень три урока просидел со стволом в портфеле, после чего подошёл к учителю и сам во всём признался. У него с собой даже оказалось распечатанное разрешение на ношение оружия из Интернета. В итоге в школу вызвали наряд полиции и маму ревизора.
Позже в беседе с полицейскими он пояснил, что таким образом хотел проверить, хорошо ли работает рамка металлодетектора. Пистолет забрали на экспертизу, а на взрослых составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Мама подростка рассказала, что сын не ставил её в известность о своих планах, а пистолет купил на маркетплейсе. Женщина уверяет, что оружие было игрушечным и стреляло пластиковыми пульками.
Ранее в Краснодаре подросток пришёл в школу с ножом и напал на сверстников в коридоре. Одного он ранил в грудь, живот и бедро, второго — в ногу, у третьего зафиксирован перелом носа и выбит зуб. По некоторым данным, причиной такого поступка стал конфликт с другим школьником, который громко слушал музыку. Всего пострадали пять учеников.
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