Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 09:32

В Петербурге девятиклассник пришёл в школу с пистолетом и благими намерениями

В Петербурге мальчик принёс в школу оружие, чтобы проверить систему безопасности

«Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», — сказал себе ученик девятого класса петербуржской школы и заявился на занятия с пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы проверить надёжность системы безопасности. За такой эксперимент его родителям прилетела административка. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Парень три урока просидел со стволом в портфеле, после чего подошёл к учителю и сам во всём признался. У него с собой даже оказалось распечатанное разрешение на ношение оружия из Интернета. В итоге в школу вызвали наряд полиции и маму ревизора.

Позже в беседе с полицейскими он пояснил, что таким образом хотел проверить, хорошо ли работает рамка металлодетектора. Пистолет забрали на экспертизу, а на взрослых составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Мама подростка рассказала, что сын не ставил её в известность о своих планах, а пистолет купил на маркетплейсе. Женщина уверяет, что оружие было игрушечным и стреляло пластиковыми пульками.

Канадский школьник сумел воссоздать легендарное оружие Архимеда — "луч смерти"
Канадский школьник сумел воссоздать легендарное оружие Архимеда — "луч смерти"

Ранее в Краснодаре подросток пришёл в школу с ножом и напал на сверстников в коридоре. Одного он ранил в грудь, живот и бедро, второго — в ногу, у третьего зафиксирован перелом носа и выбит зуб. По некоторым данным, причиной такого поступка стал конфликт с другим школьником, который громко слушал музыку. Всего пострадали пять учеников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar