В Петербурге девятиклассник пришёл в школу с пистолетом и благими намерениями

«Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», — сказал себе ученик девятого класса петербуржской школы и заявился на занятия с пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы проверить надёжность системы безопасности. За такой эксперимент его родителям прилетела административка. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Парень три урока просидел со стволом в портфеле, после чего подошёл к учителю и сам во всём признался. У него с собой даже оказалось распечатанное разрешение на ношение оружия из Интернета. В итоге в школу вызвали наряд полиции и маму ревизора.

Позже в беседе с полицейскими он пояснил, что таким образом хотел проверить, хорошо ли работает рамка металлодетектора. Пистолет забрали на экспертизу, а на взрослых составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.