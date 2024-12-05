Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе

В результате стрельбы в школе неподалёку от города Палермо (штат Калифорния) двое учеников получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, инцидент произошёл 4 декабря около 13:00 по местному времени. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили предполагаемого преступника, который совершил самоубийство. Раненые ученики были срочно госпитализированы, однако информация об их состоянии и возрасте пока не раскрывается.

В настоящее время полиция продолжает расследование. Данные о личности стрелявшего и возможных мотивах преступления отсутствуют.