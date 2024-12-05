Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе
NBC: В Калифорнии произошла стрельба в школе, двое учеников ранены
В результате стрельбы в школе неподалёку от города Палермо (штат Калифорния) двое учеников получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.
Согласно сообщению, инцидент произошёл 4 декабря около 13:00 по местному времени. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили предполагаемого преступника, который совершил самоубийство. Раненые ученики были срочно госпитализированы, однако информация об их состоянии и возрасте пока не раскрывается.
В настоящее время полиция продолжает расследование. Данные о личности стрелявшего и возможных мотивах преступления отсутствуют.
Не так давно стрельба произошла в центре Москвы. Неизвестный открыл огонь в столичной «Кофемании», вскоре появились видеозаписи с места происшествия.
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