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5 декабря, 00:30

Два человека ранены при стрельбе в калифорнийской школе

NBC: В Калифорнии произошла стрельба в школе, двое учеников ранены

В результате стрельбы в школе неподалёку от города Палермо (штат Калифорния) двое учеников получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, инцидент произошёл 4 декабря около 13:00 по местному времени. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили предполагаемого преступника, который совершил самоубийство. Раненые ученики были срочно госпитализированы, однако информация об их состоянии и возрасте пока не раскрывается.

В настоящее время полиция продолжает расследование. Данные о личности стрелявшего и возможных мотивах преступления отсутствуют.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Анатолий Цейко
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