У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба
У посольства Израиля в столице Иордании Аммане раздалась стрельба. По информации Reuters, на место происшествия выехали полицейские.
Агентство со ссылкой на свидетелей сообщает, что также к месту выдвинулись медики. По неподтверждённой информации, там могут быть раненые. Другие детали не сообщаются.
Также ранее сообщалось о масштабной акции, которая проходит в Тель-Авиве. Люди вышли на демонстрацию с требованием немедленных действий по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Несколько тысяч участников собрались у правительственного комплекса, где расположены ключевые учреждения, включая министерство обороны.
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