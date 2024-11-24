У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба

У посольства Израиля в столице Иордании Аммане раздалась стрельба. По информации Reuters, на место происшествия выехали полицейские.

Агентство со ссылкой на свидетелей сообщает, что также к месту выдвинулись медики. По неподтверждённой информации, там могут быть раненые. Другие детали не сообщаются.