«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 00:41

У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба

У посольства Израиля в столице Иордании Аммане раздалась стрельба. По информации Reuters, на место происшествия выехали полицейские.

Агентство со ссылкой на свидетелей сообщает, что также к месту выдвинулись медики. По неподтверждённой информации, там могут быть раненые. Другие детали не сообщаются.

Пограничный пункт между Сирией и Ливаном прекратил работу после атаки Израиля
Пограничный пункт между Сирией и Ливаном прекратил работу после атаки Израиля

Также ранее сообщалось о масштабной акции, которая проходит в Тель-Авиве. Люди вышли на демонстрацию с требованием немедленных действий по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Несколько тысяч участников собрались у правительственного комплекса, где расположены ключевые учреждения, включая министерство обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Оксана Попова
  • Новости
  • иордания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar