Life.ru публикует первое видео с места стрельбы в «Кофемании»
SHOT опубликовал видео с места стрельбы возле «Кофемании» в Москве
SHOT опубликовал видео с места стрельба возле кафе сети «Кофемания» в центре Москвы. По данным телеграм-канала, полиция разыскивает четырёх человек.
Обстановка на месте стрельбы у «Кофемании» в Москве. Видео © SHOT
Как пишет SHOT, сегодня вечером компания из 5-7 человек сидела в заведении, однако после словесной баталии они решили устроить разборки на улице. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в бедро. Все участники потасовки скрылись. Сейчас их разыскивают полицейские. Конфликт произошёл в том самом заведении, где Кокорин и Мамаев устроили драку.
Напомним, ранее Life.ru писал о стрельбе в «Кофемании». Изначально сообщалось, что полиция разыскивает пять человек. Также выяснилось, что это заведение уже попадало в хроники криминальных новостей. Именно там в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили свой печально знаменитый дебош со стульями.
SHOT