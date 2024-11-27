Life.ru публикует первое видео с места стрельбы в «Кофемании»

Как пишет SHOT, сегодня вечером компания из 5-7 человек сидела в заведении, однако после словесной баталии они решили устроить разборки на улице. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в бедро. Все участники потасовки скрылись. Сейчас их разыскивают полицейские. Конфликт произошёл в том самом заведении, где Кокорин и Мамаев устроили драку.