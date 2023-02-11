"Ничего хорошего не дала": Мамаев прокомментировал слова Кокорина о "каждом нормальном мужчине" в тюрьме

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не дала, но время, проведённое в заключении, — это опыт. Так он прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть.

"У каждого своё мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как-либо комментировать, но моё мнение такое", — отметил он в эфире "Матч ТВ".

Футболист признался, что не видел интервью Кокорина, в котором тот высказал своё мнение. Мамаев подчеркнул, что в течение дня очень загружен, поэтому и не успевает посмотреть что-либо.