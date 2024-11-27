Злосчастное кафе: «Кофемания» в Москве, где произошла стрельба, известна по побоищу Кокорина и Мамаева

Заведение сети «Кофемания», где сегодня вечером произошла стрельба, уже попадало в хроники криминальных новостей. Именно в этом кафе в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили свой печально знаменитый дебош со стульями.

Как сообщает Mash, полиция разыскивает пять человек. По данным телеграм-канала, конфликт начался между двумя группами людей. Очевидцы рассказали, что один из мужчин, вооружённый пистолетом открыл огонь по троим оппонентом после словесной перепалки. Когда в одного из них попала пуля, группа мужчин ретировалась в сторону концертного зала Архиповой в Брюсовом переулке.