Полицейские застрелили мужчину, который протаранил толпу в Новом Орлеане

Водитель грузовика, который наехал на толпу в Новом Орлеане, а затем открыл огонь, был застрелен полицейскими. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал ABC News.

«Он был застрелен полицией, когда вышел из своего автомобиля с автоматом», — передаёт телеканал.