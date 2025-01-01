Полицейские застрелили мужчину, который протаранил толпу в Новом Орлеане
Место инцидента в Новом Орлеане, где мужчина протаранил толпу и открыл огонь. Обложка © X / umadilojan
Водитель грузовика, который наехал на толпу в Новом Орлеане, а затем открыл огонь, был застрелен полицейскими. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал ABC News.
«Он был застрелен полицией, когда вышел из своего автомобиля с автоматом», — передаёт телеканал.
Ранее сообщалось, что во Французском квартале Нового Орлеана грузовой автомобиль на большой скорости протаранил толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция начала стрелять в ответ. Согласно предварительной информации, минимум 10 человек погибли и около 30 пострадали. В Сети опубликовали видео с места инцидента. Мотивы преступника выясняются.