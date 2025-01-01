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1 января, 12:20

В Сети появилось видео с места наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане

В Сети появились кадры с места происшествия в Новом Орлеане, где водитель на большой скорости на грузовике протаранил толпу людей, а затем открыл огонь. Видео опубликовали в соцсети X.

Видео с места наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане. Видео © Х / Dilojan

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В страшном инциденте погибли минимум 10 человек, ещё 30 пострадали. По словам очевидцев, грузовик на большой скорости протаранил толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять, полиция открыла ответный огонь. Обстоятельства случившегося уточняются. Отмечалось, что мужчина действовал намеренно.

Обложка ©

Х / Dilojan

Алена Пенчугина
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