В Сети появилось видео с места наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане
В Сети появились кадры с места происшествия в Новом Орлеане, где водитель на большой скорости на грузовике протаранил толпу людей, а затем открыл огонь. Видео опубликовали в соцсети X.
Видео с места наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане. Видео © Х / Dilojan
В страшном инциденте погибли минимум 10 человек, ещё 30 пострадали. По словам очевидцев, грузовик на большой скорости протаранил толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять, полиция открыла ответный огонь. Обстоятельства случившегося уточняются. Отмечалось, что мужчина действовал намеренно.
Обложка ©
Х / Dilojan