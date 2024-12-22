Убивший пятерых магдебургский террорист раскрыл свои мотивы
Spiegel: Магдебургский террорист объяснил поступок плохим отношением к саудовцам
Задержанный за наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге 50-летний террорист Талеб Аль Абдулмохсен, объяснил свой поступок. По словам преступника, его действия были спровоцированы неудовлетворительным отношением немецких властей к беженцам из Саудовской Аравии. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на старшего прокурора Хорста Хоменса.
«Он назвал причиной недовольство по поводу обращения с саудовскими беженцами», — отметил представитель надзорного органа.
Хоменс подчеркнул, что полиция намерена выяснить, насколько заявления обвиняемого соответствуют действительности.
Напомним, 20 декабря на рождественской ярмарке в Германии автомобиль въехал в толпу. Правительство ФРГ расценило ЧП как теракт. За рулём машины оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии, в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков. Погибли пять человек, 205 получили ранения, из них 41 — в критическом состоянии.
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