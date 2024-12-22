Убивший пятерых магдебургский террорист раскрыл свои мотивы

Задержанный за наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге 50-летний террорист Талеб Аль Абдулмохсен, объяснил свой поступок. По словам преступника, его действия были спровоцированы неудовлетворительным отношением немецких властей к беженцам из Саудовской Аравии. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на старшего прокурора Хорста Хоменса.