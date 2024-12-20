Водитель въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

Несколько автомобилей въехали в толпу людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, в федеральной земле Саксания-Анхальт.

По данным портала t-online, предварительно известно об 11 погибших и более 60 пострадавших. СМИ пишут, что водитель специально направил машину на людей. Местные власти назвали случившееся терактом. Обстоятельства выясняются.

Первые минуты после наезда автомобиля на толпу людей. Видео © X /

Ian Miles Cheong