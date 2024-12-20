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Регион
20 декабря, 19:25

Водитель въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

Несколько автомобилей въехали в толпу людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, в федеральной земле Саксания-Анхальт.

По данным портала t-online, предварительно известно об 11 погибших и более 60 пострадавших. СМИ пишут, что водитель специально направил машину на людей. Местные власти назвали случившееся терактом. Обстоятельства выясняются.

Первые минуты после наезда автомобиля на толпу людей. Видео © X /
Ian Miles Cheong

Модель и ведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в ДТП в Париже
Модель и ведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в ДТП в Париже

В начале декабря немецкие СМИ писали о задержании исламиста с никабом, готовившего крупный теракт в Германии на Рождество. 17-летнего парня схватили в Эльмсхорне на земле Шлезвиг-Гольштейн.

Обложка ©

X / Ian Miles Cheong

Артур Лапсаков
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