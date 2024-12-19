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19 декабря, 01:08
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Модель и ведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в ДТП в Париже

Светлана Савицкая. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ssaavvvaa

Светлана Савицкая. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ssaavvvaa

В Париже под колесами автомобиля трагически погибла модель и телеведущая Светлана Савицкая. Как сообщает StarHit, россиянка, которой было 34 года, стала жертвой ужасного ДТП.

Знакомая Светланы рассказала о деталях: два автомобиля двигались навстречу друг другу. Один из них совершил резкий манёвр и ударил пешехода, которым оказалась Савицкая. Информацию о том, скончалась ли Светлана на месте происшествия или в больнице, родственники не сообщили.

В соцсети родные уточнили, что прощание с Савицкой состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Информация о прощании со Светланой Савицкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ssaavvvaa

Информация о прощании со Светланой Савицкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ssaavvvaa

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Один из богатейших испанцев погиб, рухнув в ущелье со 150 метров на глазах у родных

Известно, что Светлана Савицкая была не только моделью. Она появлялась на обложках изданий L'Officiel и Bazaar, а также участвовала в съемках для журнала Glamour. Ещё она работала телеведущей на каналах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Ранее в Москве в аварии погиб директор департамента Минобрнауки России Олег Чурилов. Его сбила машина на Ленинградском проспекте. Попавшего в больницу Чурилова врачи спасти не смогли.

Лия Мурадьян
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